Пекин, , 06:58 — REGNUM Коронавирус SARS-CoV-2 был обнаружен на упаковке куриного мяса из России специалистами центра по контролю и профилактике заболеваний города Дунгуань китайской южной провинции Гуандун. Об этом 22 ноября сообщила пресс-служба центра.

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Проверку импортной продукции городской центр проводил в городе Шатянь. Были взяты пробы с внешней упаковке партии куриных крылышек из Аргентины и партии куриных ножек из России. Тест дал положительный результат на нуклеиновую кислоту коронавируса.

Властями города были незамедлительно предприняты шаги, предусмотренные для таких случаев. Партия продукции была опечатана, склады продезинфицированы, у всех работников. находившихся в контакте с заражённой продукцией, был взят тест на коронавирусную инфекцию. Уточняется. что все тесты показали отрицательный результат.

Ранее ИА REGNUM сообщало о вводе карантина властями Китая из-за угрозы распространения коронавируса нового типа на границе с Россией.

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