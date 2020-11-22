Канберра, , 06:56 — REGNUM В Австралии ослабили ряд ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщает агентство Reuters.

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По его данным, ряд австралийских штатов открыл внутренние границы, разрешив тем самым перемещение жителей страны между регионами. Отмечается, что в штате Южная Австралия, где недавно находился крупнейший очаг распространения инфекции, за прошедшие сутки не выявили ни одного местного случая инфицирования SARS-CoV-2.

«Мы избежали катастрофы благодаря следованию инструкций по здравоохранению», — отметил глава штата Стивен Маршалл.

В штате Виктория, где зафиксировано наибольшее число зараженных новым коронавирусом, смягчили масочный решим и разрешили публичные мероприятия. В Новом Южном Уэльсе приняли решение открыть внутренние границы штата.