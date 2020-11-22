Веллингтон, , 06:22 — REGNUM В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили девять случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

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Отмечается, что все новые пациенты являются прибывшими на территорию страны из-за рубежа, инфекцию у них выявили во время прохождения карантина. Случаев распространения инфекции непосредственно в Новой Зеландии за минувшие сутки не выявлялось.

К настоящему времени на новозеландской территории числится 50 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Новой Зеландии выявили 1672 зараженных SARS-CoV-2.