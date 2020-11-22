Сеул, , 05:01 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 330 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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По его данным, 302 случая связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные зараженных прибыли в Южную Корею из-за границы. Центр отмечает, что уже на протяжении пяти дней подряд в республике выявляют более 300 инфицированных ежесуточно. Подобный рост заболеваемости в стране последний раз фиксировался в конце августа.

Всего с начала пандемии в Южной Корее подтвердили 30 733 случая инфицирования SARS-CoV-2. Также за 21 ноября в республике скончались два пациента с коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 в Южной Корее достигло 505.