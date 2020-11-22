Токио, , 04:30 — REGNUM Власти Японии решили приостановить программу стимулирования внутреннего туризма из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил премьер-министр страны Ёсихидэ Суга в ходе выступления в правительстве.

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По его словам, в связи с рекордным ростом заболевших COVID-19 программа подверглась критике со стороны экспертного сообщества. Поэтому власти Японии решили приостановить действие программы в регионах, где зафиксированы крупные очаги распространения инфекции.

Отмечается, что за 21 ноября в Японии выявили более 2,5 тыс. зараженных коронавирусом нового типа. Это рекордный показатель по ежесуточному приросту заболевших с начала пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга отказывался сворачивать программу по стимулированию внутреннего туризма, несмотря на рост заболевших COVID-19 в стране.