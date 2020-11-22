Москва, , 04:24 — REGNUM Централизованный банк биометрических данных российских и иностранных граждан планирует создать в течение трёх лет МВД России. Об этом 21 ноября сообщает ТАСС.

Опытно-конструкторская работа «Создание Федеральной информационной системы биометрических учетов» будет проведена с 2021 по 2023 годы. В течение этого времени запланировано разработать программное обеспечение, которое будет использоваться для формирования, ведения и использования централизованного банка данных биометрических параметров граждан России и других государств, а также лиц без гражданства.

Такая разработка будет использоваться при проведении идентификации личности по отпечаткам пальцев, изображению лица и по геномной информации. Последняя станет доступна при взаимодействии с объединённой поисковой федеральной системой генетической идентификации.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сроках запуска оплаты товаров и услуг по биометрии на территории России.

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