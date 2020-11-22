Дублин, , 03:38 — REGNUM В Ирландии общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 70 тысяч, сообщает ирландский департамент здравоохранения.

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Только за 21 ноября в стране подтвердили 344 новых случая инфицирования SARS-CoV-2. Таким образом, всего в Ирландии с начала пандемии выявили 70 143 зараженных новым коронавирусом. Также за минувшие сутки в республике скончались четыре пациента с COVID-19.

Общее число жертв осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Ирландии составляет 2022 человека. В настоящее время 269 пациентов с COVID-19 получают лечение в ирландских больницах, из них 32 — в реанимации.