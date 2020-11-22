Мехико, , 03:33 — REGNUM Мексиканская актриса, звезда широко известных сериалов «Дикая роза» и «Богатые тоже плачут» Малени Моралес скончалась 21 ноября. Печальную новость сообщила Национальная ассоциация актеров Мексики в Twitter.

Члены национальной ассоциации актеров выразили глубокие сожаления по поводу смерти своей коллеги, актрисы Малени Моралес и выразили соболезнования семье, друзьям и супругу актрисы, Отто Сирго. Причины смерти актрисы не называются. Отмечается, что Моралес долгое время боролась с онкологией, около года назад ей удалось победить заболевание.

Моралес начала свою карьеру актрисы в 1979 году, всего она снялась в 11 кинокартинах. Российским зрителям актриса известна по ролям в телесериалах «Богатые тоже плачут», «Камила» и «Дикая роза», которые были популярны в 90-е годы.