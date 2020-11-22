Лондон, , 02:42 — REGNUM Режим всеобщего карантина в Англии в декабре заменят системой локальных карантинных ограничений, сообщает агентство PA со ссылкой на пресс-службу главы британского правительства Бориса Джонсона.

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Сообщается, что 22 ноября в правительстве Соединенного Королевства будут обсуждаться меры по борьбе с распространением инфекции в стране. По итогам заседания будет сформирован ряд решений, о которых Джонсон объявил уже 23 ноября в ходе своего выступления в парламенте.

Предполагается, что в Англии введут трехступенчатую систему карантинных ограничений, которая действовала с октября до начала ноября. Первый уровень подразумевает закрытие пабов и общепитов в 22:00, а также запрет собираться группами более шести человек. На втором уровне запрещаются публичные мероприятия и встречи между людьми, которые не живут на одной жилплощади. На третьем — прекращается работа заведений и вводится запрет на встречи между людьми.

По последним данным, в Великобритании с начала пандемии выявили 1 493 383 случая заражения коронавирусом нового типа. Жертвами осложнений COVID-19 в Соединенном Королевстве стали 54 626 человек.