Москва, , 09:23 — REGNUM Предложение главы Китая Си Цзиньпина о создании международного механизма признания «кода здоровья» вызвало бурную реакцию в сети. Граждане оставили соответствующие комментарии 21 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

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"Гениально! Контролировать весь мир! Это ли не мечта? Только представьте тотальный контроль за каждым! С возможностью отключения опционально. Ага, ты из красной зоны? Сиди дома и подыхай! Из желтой? Лан, сходи в магаз, но не дальше километра от дома. А из зелёной? Тогда велкам, покажи, что у тебя есть в карманах? Нет ни черта? Зачем тогда вышел!?», — пишет Максим Б.

Многие комментаторы оказались шокированы данным предложением китайского лидера. По их видению, данный вопрос является неэтичным и выставляет Китай не в лучшем свете перед странами, отстаивающими гуманистическую мораль.

«У тех, кто предложил паспорт здоровья, вообще отсутствует понимание гуманистического мышления. Они не различают человека и скот. Человек это вид скота, для поддержания поголовья которого можно идти на любые меры, неважно они гуманные или нет. Надо паспорт, значит паспорт, надо в ухо бирку с номером и чипом рядиомаяком — ну, пожалуйста. Что-то захудали — проколоть гормоны для роста мышечной массы, или наоборот растолстели — гормоны для уменьшения веса поголовья. Нет понимания чести и человеческого достоинства, медицинской тайны и этики. В Китае человек — это большой муравей», — поделился мнением пользователь Вадим.

Некоторые пользователи призвали Си Цзиньпина начать подобный эксперимент на территории своей страны. Только после того, как метод покажет позитивный результат, его можно будет предложить другим странам, считают люди.

«Пусть Китай начнёт с себя, а если опыт будет удачным, другие мировые державы обязательно воспользуются. Территория других стран — это не полигон для опытов», — считает cheloveck new.

Отдельные граждане оказались не против подобного предложения китайского лидера. Граждане отметили, что это поможет в контроле и борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

«Не знаю, но думаю, что Китай предлагает нормальную вещь. Этот код здоровья хорошо работает в Китае и может сдержать распространение вируса. Только не думаю, что наше правительство пойдет на это. Просто у нас сейчас реальное положение по вирусу никто не знает и не хочет знать», — написал «Олег М1».

Напомним, 21 ноября лидер Китая Си Цзиньпин на G20 предложил создать международный механизм признания кода здоровья. Он будет реализован с помощью QR-кода и основан на результатах тестов на нуклеиновую кислоту коронавируса.