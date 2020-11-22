Анкара, , 00:22 — REGNUM В Турции общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 440 тысяч, сообщает пресс-служба турецкого министерства здравоохранения.

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По его данным, за 21 ноября на территории страны выявили еще 5532 инфицированных SARS-CoV-2. Теперь общее количество выявленных случаев заражения новым коронавирусом в Турции составляет 440 805. Также за минувшие сутки в республике скончались 135 пациентов с COVID-19.

Всего с начала пандемии в Турции от болезней, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 12 219 человек. Еще 370 825 смогли выздороветь, их выписали из медучреждений страны.