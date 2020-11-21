Скопье, , 23:52 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии в субботу, 21 ноября, сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 3 109 человек в стране было выявлено 1 182 носителя коронавируса. Еще 707 человек выздоровели.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения ужесточаются – все новости»

По данным министерства, с начала эпидемии в стране был выявлен 53 631 случай заражения. 1 487 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19, из них 25 — за последние сутки.

Читайте также: В Северной Македонии за сутки было выявлено 1237 носителей коронавируса

31 659 пациентов выздоровели. Лечение проходят 20 485 человек. Это число ежедневно увеличивается почти на тысячу, медицинская система страны уже не справляется с нагрузкой — региональные госпитали жалуются на отсутствие свободных мест.

Отметим, что страна занимает первое место среди стран Западных Балкан по смертности среди пациентов с COVID-19. За последнюю неделю в Македонии было выявлено свыше четырех тысяч случаев заражения коронавирусом, суточная смертность среди пациентов с COVID-19 продолжает возрастать и 18 октября вновь достигла отметки в десять человек, а всего за неделю поднялась до нового «рекорда».

16 ноября в стране скончались 40 пациентов в COVID-19, что стало новым рекордом. Предыдущий (30 смертей) был зарегистрирован всего за шесть дней до этого. Инфектологи предупреждают, что пренебрежение антивирусными мерами приведет к тому, что смертность может возрасти и до 100 человек в сутки.

Глава клиники инфекционных заболеваний в Скопье Милена Стефанович 18 октября заявила, что безответственное поведение граждан и игнорирование требований безопасности может привести к тому, что в Македонии воплотится в жизнь худший сценарий развития эпидемии, согласно которому COVID-19 переболеют 80% граждан.

Читайте ранее в этом сюжете: Из-за коронавируса в Македонии введен режим кризисного положения