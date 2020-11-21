Тирана, , 23:43 — REGNUM В субботу, 21 ноября, в результате исследования 2 470 образцов в Албании выявили ещё 737 случаев заражения коронавирусом. 414 пациентов были признаны излечившимися.

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По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании было выявлено 32 196 случая заражения коронавирусом. 15 469 человек уже излечились от COVID-19.

685 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За прошедшие сутки в стране умерли 13 пациентов с COVID-19. Лечение от COVID-19 проходят 16 042 человека, из них 8 386 — в Тиране. На стационарном лечении находятся 443 пациента.

С 15 октября в стране действует обязательный масочный режим во всех пространствах, открытых и закрытых. В стране действует комендантский час — ограничено передвижение граждан в период с 22:00 до 6:00.

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