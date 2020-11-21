Приштина, , 23:29 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения самопровозглашенного Косово 21 ноября сообщили, что за сутки в результате исследования 1 633 образцов в крае выявили 711 носителей коронавируса. Ещё 721 человек был признан излечившимся. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

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По официальным данным, всего в Косово выявлено 33 588 случаев заражения коронавирусом. 20 493 пациента уже здоровы. 904 человека скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли 19 пациентов с COVID-19. Лечение проходит 12 191 человек.

С пятницы, 13 ноября, Косово разделено на три зоны в соответствии с тяжестью эпидемиологической ситуации. Приштина оказалась в «красной» зоне, где были введены самые строгие ограничения — с 19:00 до 05:00 действует комендантский час.

Мэр Приштины Шпенд Ахмети 26 октября заявил, что ожидает катастрофы уже через неделю. И его предсказание оказалось верным. Косово продержалось дольше, чем соседние Албания и Северная Македония, где коронавирус бьет рекорды уже третью неделю подряд, однако теперь ситуация начала стремительно ухудшаться и в крае. На данный момент число ежедневно выявляемых случаев превысило семьсот и приближается к тысяче, а смертность близка к отметке десять человек в сутки.

25 октября число ежедневно выявляемых случаев заражения в Косово превысило планку в двести заражений и с тех пор постоянно увеличивается. За последние два месяца число выявленных случаев заражения в крае удвоилось. Только за последний месяц число ежедневно выявляемых случаев возросло почти в шесть раз. Число заражений уже месяц ежедневно в разы превышает число выздоровлений, что привело к стремительному росту нагрузки на медицинские учреждения.

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