Москва, , 23:21 — REGNUM В столице России за минувшие сутки скончались 75 пациентов с COVID-19. Об этом в субботу, 21 ноября, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новые ограничения и правила — все новости»

»В Москве скончались 75 пациентов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у всех скончавшихся от COVID-19 пациентов ранее был получен положительный результат тестов на SARS-CoV-2 и подтвержден диагноз «пневмония».

Отметим, что сутками ранее в столице России от COVID-19 скончались 74 человека.

Как передавало ИА REGNUM, 21 ноября федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что 24 822 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2 выявили в РФ за минувшие сутки.

Читайте также: В России за сутки выявили 24822 случая заражения коронавирусом