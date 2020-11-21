Москва, , 22:40 — REGNUM Заявление президента России Владимира Путина о том, что главной угрозой для мира является массовая долгосрочная безработица с последующим ростом бедности, вызвало бурную реакцию в сети. Пользователи выразили мнение 21 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

»Власть и бизнес любят говорить о бедности и низком уровне жизни…», — поделился Nehuén P.

По мнению некоторых пользователей, Россия могла бы избежать тех угроз, о которых рассказал президент.

«Масштабы проблем можно было избежать в России, … такая возможность была в 2000 годах. Развитая, экономически страна, легче переносит масштабные проблемы», — считает пользователь Vladimir.

Нашлись и те, кто согласился с президентом России. Но, по их видению, несмотря на издержки, которые несёт пандемия коронавируса, вместо того, чтобы пускать все силы для борьбы с ней, стоило бы помочь обычным людям, которые попали в тяжёлое положение.

«Проблем действительно много в мире. Есть такие, которые неподвластны человеку. Стихии природы, эпидемии — это всё можно понять и становится их всё больше! Но как понять эпидемию, которая страшнее всех эпидемий, когда человек квартиру забивает до верху и считает в банках, а потом получает за это «домашний арест». А ведь могли помочь старикам, детям инвалидам, матерям и отцам, онкологическим центрам, науке и больницам», — написал пользователь mr-nex2010.

Напомним, 21 ноября президент России Владимир Путин заявил о том, что главной угрозой для мира является массовая долгосрочная безработица с последующим ростом бедности.