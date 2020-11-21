Москва, , 22:23 — REGNUM Более 200 представителей Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации, которые ранее заболели COVID-19, выздоровели за прошедшие сутки. Об этом 21 ноября говорится в информационном бюллетене Минобороны России.

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»За прошедшие сутки в ВС РФ после прохождения лечения выздоровело 224 военнослужащих, — говорится в сообщении. — Общая численность выздоровевших … увеличилась до 16 388 человек».

Как передавало ИА REGNUM, 21 ноября федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за минувшие сутки в РФ было выявлено более 24 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2.

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