Элиста, , 22:08 — REGNUM В Республике Калмыкия за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 76 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики 21 ноября. Днём ранее было выявлено 67 носителей инфекции.

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При этом число выздоровевших за сутки пациентов составило 103 человека. Нагрузка на COVID-госпитали снизилась: в настоящее время лечение в стационарах получают 554 заболевших, из них в тяжёлом состоянии находятся 20 пациентов. Режим домашней изоляции соблюдают 4 тыс. 242 жителя республики.

С начала пандемии в регионе подтверждено 10 тыс. 973 случая заражения коронавирусом, из них 8 тыс. 537 человек выздоровели, 128 скончались.

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