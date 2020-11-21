Анкара, , 19:57 — REGNUM На территории Турции за минувшие сутки было выявлено свыше 5,5 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 21 ноября сообщает министерство здравоохранения страны.

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По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 5532 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 440 805.

Также сообщается, что за это же время в Турции от COVID-19 скончались 135 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов возросло до 12 219.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 370 825 человек вылечились от нового заболевания. Днем ранее в Турции за сутки было выявлено 5103 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь к участникам саммита «Большой двадцатки» (G20) в режиме видеоконференции, заявил, что Турция намерена предоставить доступ к своей вакцине от SARS-CoV-2 всему миру.

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