Санкт-Петербург, , 19:49 — REGNUM В воскресенье, 22 ноября, петербургская погода «порадует» горожан и гостей Северной столицы мокрым снегом и первой в этом сезоне метелью. Кроме того, ожидается усиление ветра южного и юго-западного направления, скорость которого в порывах будет достигать 20 метров в секунду.

Василий Садовников. Арка Главного штаба в Санкт-Петербурге. 1830

Штормовое предупреждение распространило 21 ноября Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу, попросив пешеходов и автомобилистов соблюдать осторожность на улицах и дорогах.

В свою очередь ФГБУ «Северо-Западное УГМС» сообщает, что 22 ноября в Петербурге будет облачная погода, днем с прояснением, ночью и утром будут снег и мокрый снег, местами метель. Кроме того, утром местами ожидается налипание мокрого снега, а днем осадки пройдут в виде небольшого дождя.

«Температура воздуха ночью 0…+2 гр., днем +3…+5 гр. Ночью и утром на дорогах сложная обстановка», — предупредили метеорологи.

В Ленинградской области в воскресенье ночью и утром местами ожидается сильный снег, в отдельных районах метель. Днем осадки в виде дождя, на востоке региона — с мокрым снегом. Утром и днем местами прогнозируется налипание мокрого снега и гололед.

«Ветер южный, юго-западный ночью и утром сильный, днем умеренный с порывами сильного. Температура воздуха ночью −3…+2 гр., днем 0…+5 гр. На дорогах сложная обстановка», — добавили в Гидрометцентре Северо-Запада.

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