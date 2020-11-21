Вашингтон, , 18:54 — REGNUM Свыше 195 тыс. новых случаев заражения коронавирусом выявили за прошедшие сутки в США. Об этом сообщает 21 ноября университет Джонса Хопкинса, ведущий официальную статистику эпидемии в стране.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения ужесточаются – все новости»

По данным университета, за последние сутки медики зафиксировали 195 542 новых случая заражения коронавирусом. За тот же период в США скончались 1 878 человек с диагнозом COVID-19.

Всего в США с начала пандемии было выявлено 11,91 млн случаев заражения коронавирусом, из них более 254 тыс. привели к летальному исходу.

Днём ранее было выявлено 182 601 случаев заражения SARS-CoV-2.

Как передавало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сын юриста Дональда Трампа и сотрудник Белого дома Эндрю Джулиани заразился коронавирусом нового типа.

Читайте также: Сын юриста Трампа заразился коронавирусом