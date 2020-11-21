Кизел, Пермский край, , 18:32 — REGNUM В Пермском крае 22 воспитанника Рудничного дома-интерната заразились коронавирусом. Об этом сообщает краевой минздрав.

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Учреждение находится в городе Кизеле. В нём живут дети с инвалидностью. Все они обследованы. 53 ребёнка признаны контактными.

Пациенты с положительными мазками на коронавирус выведены в отдельный блок. Создана «красная зона». А трое детей госпитализированы.