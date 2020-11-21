Москва, , 18:30 — REGNUM Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин подверг резкой критике попытки обвинить Советский Союз в развязывании Второй мировой войны. Об этом 21 ноября он сообщил во время выступления на форуме «Уроки Нюрнберга».

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«Совершенно необоснованные утверждения в виновности Советского Союза и советского народа в развязывании Второй мировой войны. Вызывает недоумение и возмущение решение Совета Европы в год 75-й годовщины победы во Второй мировой войне <…> — решение о том, что Россия как правопреемница Советского Союза несет равную ответственность совместно с фашистской Германией за развязывание Второй мировой войны», — отметил Бастрыкин.

Глава Следственного комитета также подчеркнул, что сотрудники возглавляемого им ведомства будут доказывать абсурдность подобных утверждений, приводя фактические тому доказательства.

Напомним, Нюрнбергский процесс — это международный военный трибунал над нацистскими преступниками, проходивший с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года. В ходе трибунала были осуждены на смертную казнь ряд высших руководителей Третьего рейха.