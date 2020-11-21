Амстердам, 21 ноября 2020, 17:59 — REGNUM Нидерландский журналист подключился к закрытой видеоконференции министров обороны стран-членов Евросоюза. Об этом 21 ноября сообщают местные СМИ.
Корреспондент в ходе трансляции начал приветственно махать рукой и улыбаться, пока глава европейской дипломатии Жозеп Боррель не попросил его отключиться.
Журналист подчинился просьбе высокопоставленного чиновника. Тем не менее, встреча глав оборонных ведомств была перенесена из соображений кибербезопасности.
Мужчина из Нидерландов смог подключиться к закрытой встрече после того, как подглядел в Twitter министра обороны страны Анк Бейлевелд пять из шести цифр кода доступа к конференции.