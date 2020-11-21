Тамбов, , 17:09 — REGNUM В Тамбовской области 21 ноября подтверждено 117 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба. Столько же было выявлено за предыдущие сутки.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новые ограничения и правила — все новости»

Всего в области зарегистрировано 12 тыс. 111 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 10 тыс. 619 пациентов, в том числе 274 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 75 человек. Два новых летальных случая зарегистрировано за последние сутки.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тамбовской области за сутки выявлены 117 новых носителей коронавируса

Читайте развитие сюжета: В Тамбовской области скончались ещё два пациента с COVID-19