Владимир, , 17:03 — REGNUM Во Владимирской области по состоянию на 21 ноября зарегистрировано 289 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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За последние сутки были подтверждены три смерти пациентов с коронавирусом.

За весь период наблюдения после выздоровления были выписаны 9477 человек.

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