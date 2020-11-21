Астрахань, , 16:48 — REGNUM В Астраханской области 21 ноября подтверждено 509 новых случаев заражения коронавирусом — на три больше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает иа по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе зарегистрировано 12 тыс. 780 положительных тестов. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 840 человек.

Выздоровели 8783 пациента с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 228 человек скончались.

Коэффициент распространения инфекции составил 1,03.

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