Москва, , 16:43 — REGNUM Человек, зараженный коронавирусом SARS-CoV-2, может представлять наибольшую опасность для окружающих уже за два-три дня до появления симптомов (потеря обоняния, слабость и кашель). Об этом рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная журналистам «Российской газеты».

В медицинской маске (сс) Daniel Arauz

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По ее словам, в первые дни болезни даже у пациентов с легкой формой COVID-19 может наблюдаться высокий уровень выделения вируса из верхних дыхательных путей. Пшеничная добавила, что в течение всей первой недели после заражения пациенты могут активно распространять SARS-CoV-2.

Она уточнила, что в течение первой недели «болезни с пиком > 7×108 копий РНК в мазке из ротоглотки на 4-й день заболевания» наблюдается очень высокое выделение вируса из верхних дыхательных путей.

По ее словам, при средне-тяжелых и тяжелых формах заболевания выделение вируса из верхних дыхательных путей продолжается до трех недель в большинстве случаев, при легких формах инфекции — до 10 дней.

При этом она уточнила, что вирус может выделяться из верхних дыхательных путей у пациентов с «угнетённым иммунитетом» до 70 дней.

Как передавало ИА REGNUM, 21 ноября федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за минувшие сутки в РФ было выявлено 24 822 случая заражения SARS-CoV-2.

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