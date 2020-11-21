Липецк, 21 ноября 2020, 16:40 — REGNUM В Липецкой области за последние сутки зарегистрирован один новый летальный случай среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 21 ноября.
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Скончался житель Грязинского района 1956 года рождения.
Всего в регионе было зарегистрировано 92 летальных случая.
Выписаны после выздоровления были 8075 человек.
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