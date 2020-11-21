Липецк, , 16:37 — REGNUM В Липецкой области 21 ноября подтверждено 112 новых случаев заражения коронавирусом — на три больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Лабораторные исследования Mos.ru

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Всего на территории региона выявлено 10 тыс. 152 положительных теста.

За весь период наблюдения 8075 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 119 — за последние сутки. 92 человека скончались. Один летальный случай подтверждён за последние сутки.

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