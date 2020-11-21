Москва, , 16:23 — REGNUM Циклон «Сара», который принесет в Москву сильный снегопад, обрушится в ближайшее время. Об этом 21 ноября сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в интервью РИА Новости.

«После 14−15 часов (в воскресенье. — Прим. ИА REGNUM) начнется снег, к вечеру усилится ветер и закружат метели, что ухудшит видимость, — рассказал синоптик. — Дневная температура в мегаполисе не превысит ноль — минус 2».

По его словам, на утро 23 ноября, когда видимость в городе составит менее 1 километра, придется пик снегопада.

Тишковец добавил, что в российской столице может выпасть до 15−20% месячной нормы осадков.

Как передавало ИА REGNUM, 21 ноября научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что на следующей неделе во всех регионах европейской части России ожидается температура воздуха около или выше нормы.

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