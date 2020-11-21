Курск, , 16:17 — REGNUM В Курской области 21 ноября зарегистрировано 155 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на четыре больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе выявлено 13 тыс. 883 положительных теста.

Выписаны после выздоровления были 10 тыс. 687 пациентов, в том числе 282 — за последние сутки. Скончались 169 человек. Шесть новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.

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