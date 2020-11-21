Москва, , 16:06 — REGNUM Более 25 авиарейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы. Об этом в субботу, 21 ноября, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Аэропорт «Шереметьево» Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

Так, по состоянию на 16:02 мск в аэропорту «Домодедово» задержано четыре рейса, еще один отменен, в аэропорту «Шереметьево» задержано три рейса, еще десять отменено; в аэропорту «Внуково» задержано четыре рейса, еще шесть отменено.

Причины задержки и отмены авиарейсов в столичных воздушных гаванях не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, 21 ноября научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что температура воздуха около или выше нормы ожидается на следующей неделе во всех регионах европейской части РФ.