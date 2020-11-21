Калуга, , 15:58 — REGNUM Пять пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19, за минувшие сутки в Калужской области. Об этом сообщает 21 ноября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного оперштаба.

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В сообщении говорится, что среди умерших — три жителя города Обнинска: 1935, 1963 и 1967 годов рождения, житель города Калуги 1933 года рождения и житель Жиздринского района 1954 года рождения.

Всего с начала пандемии новой коронавирусной инфекции в регионе от осложнений, вызванных COVID-19, погибли 105 человек.

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