Киев, , 16:06 — REGNUM 264 новых случая инфицирования коронавирусом выявили в вооруженных силах Украины в минувшие сутки, сообщили 21 ноября в пресс-службе командования медицинских сил ВСУ.

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41 инфицированный госпитализирован в военно-медицинские учреждения (40 военнослужащих и один сотрудник ВСУ), 223 пациента лечатся дома под наблюдением врачей (28 из них — работники ВСУ, остальные — военнослужащие).

На текущий момент в украинской армии коронавирусом инфицированы 2757 человек. За период пандемии в ВСУ выздоровели 6096 человек, умерли 25 человек.

Напомним, за минувшие сутки на Украине зарегистрировали более 14,5 тысяч случаев заражений коронавирусом.

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