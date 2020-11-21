Кушва, Свердловская область, , 15:50 — REGNUM В Кушве Свердловской области идёт проверка по факту травмирования местного жителя. 21 ноября в доме на двоих хозяев произошёл, по предварительным данным, хлопок газа, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Инцидент случился в районе 14:45 по местному времени на ул. 40 лет Октября. Пострадал один человек, 1985 года рождения. С ожогами порядка 30% тела он был доставлен в больницу. Как отмечает глава пресс-службы свердловского главка МВД России Валерий Горелых, криминала в произошедшем нет.

На место прибыл помощник прокурора Кушвы Андрей Ермаков. По предварительным данным, хлопок произошёл на кухне. В окнах выбило стёкла, также на несущей стене возникли трещины. В ходе прокурорской проверки будет проверено соблюдение требований законодательства при обслуживании газового оборудования дома. Причина ЧП будет известна после получения результатов исследований. на несущей стене дома. Как отмечает глава пресс-службы свердловского главка МВД России Валерий Горелых, криминала в произошедшем нет.