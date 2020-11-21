Москва, , 15:42 — REGNUM Административное дело было возбуждено прокуратурой России по факту продажи бюстов Германа Геринга и Бенито Муссолини. Об этом сегодня, 21 ноября, в ходе работы форума «Уроки Нюрнберга» заявил заместитель генерального прокурора Российской Федерации Анатолий Разинков.

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Он рассказал, что правоохранительным органам удалось установить гражданина, который торговал бюстами Геринга и Муссолини — он оказался индивидуальным предпринимателем.

По фактам демонстрации нацистской символики возбуждено административное дело по статье 20.3 КоАП РФ.

«Сделали мониторинг в прокуратуре, вчера же установили это лицо — индивидуального предпринимателя», — заявил Разинков на форуме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 ноября во время открытия форума «Уроки Нюрнберга», который посвящен 75-й годовщине начала Нюрнбергского процесса, ответственный секретарь Поискового движения России Елена Цунаева рассказала, что в российском сегменте сети интернет и не только она встречала объявления о продаже бюстов нацистских и фашистских руководителей.

Напомним, что Нюрнбергский процесс — это международный военный трибунал над нацистскими преступниками, проходивший с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года. В ходе трибунала были осуждены на смертную казнь ряд высших руководителей Третьего рейха.