Калуга, , 15:54 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 142 человек за последние сутки, сообщает 21 ноября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба. Накануне было зарегистрировано 139 подтверждённых случаев.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в регионе положительные результаты тестов подтверждены у 14 тыс. 718 человек, 2 тыс. 713 человек находятся на лечении, 11 тыс. 900 человек выздоровели, 105 человек умерли. Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (736), в Обнинске (380), в Боровском районе (273) и в Людиновском районе (179).

Количество коек, подготовленных для лечения пациентов с COVID-19, на сегодня составляет 2238 единиц. Дополнительно к ним на следующей неделе планируется развернуть еще 100 коек в больнице №4 города Калуги. Число свободных мест в больницах для лечения людей с коронавирусной инфекцией — 550 (24,6%).

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