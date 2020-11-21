Санкт-Петербург, , 15:27 — REGNUM В Петербурге 34-летний мужчина выбросил с высоты третьего этажа 13-летнего сына своей сожительницы, школьника, страдающего аутизмом. С тяжелейшими травмами мальчик госпитализирован, в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело о покушении на убийство несовершеннолетнего. Об этом сообщили 21 ноября в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.

Инцидент произошел вечером 20 ноября в одном из домов по улице Дыбенко в Невском районе Петербурга.

По данным следствия, преступник с целью убийства взял на руки мальчика, имеющего инвалидность, перекинул его через оконный проем лоджии и сбросил вниз с высоты третьего этажа. Ребенок выжил благодаря своевременной медпомощи.

«Мужчина был изобличен и задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении ему обвинения», — отметили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства ведомства.

По данным СМИ, подозреваемый также находится в больнице, получив различные травмы уже после предпринятой попытки убийства ребенка. До того, как схватить ребенка, он выбрасывал из квартиры различные вещи. Мать мальчика выбежала их собрать, и в этот момент произошло злодеяние.