Оренбург, , 15:07 — REGNUM В Оренбургской области обнаружено ещё 190 заболевших COVID-19. Об этом сообщает оперштаб.

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С начала пандемии в регионе выявили уже 21 508 случаев заражения. Выздоровели пока 18 578. В стационарах пребывают 1374 пациента.

398 граждан находятся в тяжёлом состоянии, в том числе 57 — на аппаратах ИВЛ. С весны от COVID-19 в Оренбуржье скончались 178 человек.