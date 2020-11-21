Калуга, , 15:23 — REGNUM Положительная деятельность call-центра министерства здравоохранения Калужской области, касающаяся борьбы с COVID-19 отмечена на всероссийском уровне. О совершенствовании деятельности ценьтра шла речь на заседании оперативного штаба по противодействию угрозе распространения новой коронавирусной инфекции на территории калужского региона, сообщает 21 ноября корреспондент ИА REGNUM.

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Горячая линия «Единая регистратура Калужской области» (ЕРКО) была создана в ноябре 2019 года. В настоящее время 60 операторов круглосуточно, в том числе в выходные и праздничные дни, ведут по телефонам запись на приём к участковым врачам и узким специалистам государственных медорганизаций региона, рассылают sms-оповещение пациентам с краткой информацией о запланированной записи, осуществляют прием заявок на вызов врача на дом, оформляют заявки на выписку рецептов для пациентов, находящихся на карантине, лицам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями, которым необходимо соблюдать самоизоляцию. Так, за 11 месяцев 2020 года в call-центр поступило более 200 тысяч звонков. Среднее время обработки звонка не превышает 2 минуты. По этому показателю, а также по среднему времени ожидания на линии калужская ЕРКО входит в число лучших call-центров России. В связи с ситуацией по COVID-19 наблюдается значительный рост вызовов врачей на дом. Только в текущем ноябре число обращений в call-центр с целью вызова врача на дом уже превысило 24 тыс. звонков.

«Эффективная работа call-центра — задача непростая. Важно, чтобы люди получали правильную информацию. Не менее важно корректное отношение к ним со стороны сотрудников центра», — считает губернатор области Владислав Шапша. Он напомнил, что президент России Владимир Путин обратил внимание на важнейший вопрос, актуальный для всех регионов страны — возможность дозвониться до медучреждения, записаться к врачу, получить консультацию. Всё это также о напрямую связано с работой call-центра.

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