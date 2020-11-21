Стокгольм, , 15:23 — REGNUM После объявления о запрете на проведение массовых мероприятий и публичных собраний с участием более восьми человек правительство Швеции решило сделать исключение для проведения похорон, число участников которых теперь может составлять до 20 человек. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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Напомним, что 16 ноября премьер-министр Швеции Стефан Лёвен объявил о самом жестком ограничении прав и свобод граждан страны в связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой, обусловленной распространением коронавирусной инфекции. С 24 ноября в Швеции запрещены любые массовые мероприятия и публичные собрания, число участников которых превышает восемь человек.

Однако под данный запрет подпали похороны, считающиеся «публичным собранием». В свою очередь, Церковь Швеции немедленно попросило власти сделать исключение и увеличить число собравшихся на похоронах до 20 человек. Правительство согласилось с данной просьбой, о чем 20 ноября сообщил министр внутренних дел Микаэль Дамберг.

«Важно иметь возможность проводить умерших близких в последний путь достойно», — прокомментировал решение правительства министр Дамберг.