Ханты-Мансийск, , 14:52 — REGNUM В Югре за сутки выявили ещё 207 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

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С весны в регионе обнаружено уже 32 462 заразившихся. Новые случаи отмечены в 22 муниципалитетах. В тройке лидеров значатся Сургут, Нижневартовск и Ханты-Мансийск.

153 пациентов находятся в тяжёлом состоянии. Из них 115 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии от COVID-19 умерли 357 граждан, а выздоровели и были выписаны — 27 467.