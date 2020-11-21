Санкт-Петербург, , 14:53 — REGNUM Впервые с начала учебного года в школах Санкт-Петербурга на этой неделе зафиксировано небольшое снижение заболеваемости коронавирусной и другими инфекциями среди учащихся и педагогов. Об этом 21 ноября на своей странице в соцсети рассказала вице-губернатор Северной столицы Ирина Потехина, курирующая сферу образования.

Школа

Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Прошедшая неделя — впервые после начала учебного года — показала небольшое снижение заболевших в школах как среди детей, так и среди взрослых», — заявила Потехина.

Напомним, с 16 ноября в петербургских школах можно выбрать как так называемый смешанный формат обучения, когда школьную программу ребенок осваивает дома, с помощью интернет-уроков, учебников, дополнительных материалов и родителей, а в школу обращается только для аттестации полученных знаний. На 20 ноября число школьников, находящихся дома по заявлению родителей (смешанный формат обучения), составило 12 497 человек.

При этом на дистанционном обучении в связи со случаями коронавируса и ОРВИ находятся 60 классов в петербургских 34 школах (0,3% от общего количества классов).

Ирина Потехина также отметила, что в последние дни сократилось количество жалоб от родителей: «Сегодня их в разы меньше, чем в стандартном учебном году». Вице-губернатор считает, что трудности пандемии заставили родителей переоценить роль учителя.

Ирина Потехина, вице-губернатор Санкт-Петербурга «Директора школ рассказывают мне, как стараются сегодня родители поддерживать своих педагогов: кто-то предлагает помощь с дополнительной дезинфекцией, кто-то, как весной врачам, готов привозить учителям обеды. Только бы не заболели, только бы продолжали работать — несмотря на все сложности».

Вице-губернатор поблагодарила петербургских педагогов, которые, несмотря на все сложности, «остаются рядом с ребёнком, рядом с его волнующейся семьей», и попросила их беречь себя.

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