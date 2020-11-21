Москва, , 14:47 — REGNUM Автомобильную аптечку с 1 января 2021 года водители в России смогут упаковывать самостоятельно, а не покупать уже готовую. Об этом 21 ноября сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава РФ.

Автомобильная аптечка

«С 1 января 2021 года водители не обязаны будут покупать готовые автомобильные аптечки, а смогут укомплектовать их сами в соответствии с перечнем, приведенным в приказе Минздрава России», — говорится в сообщении.

Также указывается, что аптечки, которые были произведены или укомплектованы до указанной даты, могут находиться в продаже и использоваться до окончания срока годности входящих в них медицинских изделий, но не позднее 31 декабря 2024 года.

Кроме того, в Минздраве РФ отметили, что в ведомстве уверены, что данное изменение требований к комплектации аптечек автомобилей не станет вызывать неудобств у потребителей и позволит последним самостоятельным образом покупать необходимые медицинские изделия для пополнения автомобильной аптечки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский Минздрав утвердил новые правила к комплектации автомобильных аптечек, согласно которым, из нее исключаются бинты малых размеров, стерильные бинты и бактерицидные пластыри и добавляются стерильные салфетки и медицинские маски.