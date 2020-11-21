Минск, , 14:08 — REGNUM В Белоруссии за сутки выявили 1588 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, всего в стране зарегистрировано 122 435 инфицирований SARS-CoV-2, сообщили 21 нобря в пресс-службе министерства здравоохранения.

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102 113 пациентов из общего числа инфицированных выздоровели и были выписаны (1364 за сутки), 1089 человек (восемь за сутки) умерли от осложнений болезни, вызванной коронавирусом.

За весь период пандемии в стране провели 3 041 384 теста на коронавирус, 31 894 из которых — за прошедшие сутки.