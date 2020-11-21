Пермь, , 13:20 — REGNUM В Пермском крае за сутки обнаружено ещё 289 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новые ограничения и правила — все новости»

С начала пандемии в регионе выявили 18 006 заразившихся. Из них 2085 находятся в больницах. От COVID-19 умерли ещё 11 пациентов (с начала пандемии — 519. От других заболеваний скончались 323 носителя коронавируса.

С начала пандемии по выздоровлению были выписаны 12 279 человек. Из них 228 — за сутки.