Москва, , 12:51 — REGNUM В ходе работы научно-практического форума «Уроки Нюрнберга» заместитель главного редактора «Российской газеты» Николай Долгополов обратил внимание, что достаточно большое количество нацистских преступников смогло избежать наказания за свои преступления. Форум проходит в режиме онлайн-конференции.

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Долгополов обратил внимание, что многие нацистские преступники, которые безусловно заслуживали наказания за свои военные преступления, смогли его избежать. В качестве примера он привел Эриха Коха, который в годы Великой Отечественной войны был рейхскомиссаром оккупированной немцами Украины. Кох был причастен к смерти более 4 млн советских граждан. При этом Кох смог скрыться от правосудия сразу после войны, а когда он был идентифицирован властями, хоть и был приговорен к смертной казни — приговор так и не был приведен в исполнение. Вместо этого Кох жил в комфортабельных условиях и дожил до 90 лет.

Другой пример — генерал-лейтенант Рейнхард Гелен, который совершил множество военных преступлений в годы войны, но после разгрома Германии был прикрыт американцами, а затем с помощью оставшихся нацистов создал разведывательную службу, ставшую основной для западногерманской разведки BND.

Ещё один пример — Отто Скорцени — нацистский диверсант, уничтоживший сотни людей. Вместо того, чтобы понести наказание после войны, Скорцени был интегрирован в американскую разведку и занимался спасением нацистов от правосудия. Он путешествовал по миру, издавал свои книги и умер своей смертью.

Четвертый пример — начальник внешней разведки службы безопасности Третьего рейха Вальтер Шелленберг. После войны он отсидел в тюрьме только пять лет

Данные примеру — это позор для правосудия, подчеркивает Долгополов.

Он также напоминает, что в последние годы довольно медленно, но тем не менее продвигается такая точка зрения, что все эти нацисты, избежавшие наказания, конечно были преступниками в годы войны, но потом они, в частности Гелен, внесли определенный вклад в становление новой Германии.

«Для меня это звучит, как оскорбление», — сказал Долгополов.

Также он отметил, что в годы холодной войны политика, к сожалению, победила правосудие, и те уроки Нюрнбергского процесса, которые он дал человечеству, до конца не были восприняты многими странами мира.