Севастополь, , 11:40 — REGNUM Ещё 59 случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Севастополе, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства города. Это на три случая больше, чем сутками ранее.

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»По состоянию на утро 21 ноября зарегистрировано 59 новых случаев заболевания COVID-19. Из них 29 пациентов госпитализированы в стационары инфекционной и девятой городской больницы, остальные — на амбулаторном лечении. Заболевшие — местные жители в возрасте от 15 до 83 лет», — уточнили в пресс-службе.

Всего в регионе за период пандемии заражение коронавирусом подтвердилось у 3810 пациентов. Выздоровели 3257 человек, в том числе 128 — выписаны за последние сутки. Скончались 99 пациентов с COVID-19.

В стационарах Севастополя на 21 ноября проходят лечение 273 пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19, ещё 185 находятся на амбулаторном лечении.