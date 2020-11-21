Москва, , 11:36 — REGNUM В Российской Федерации за минувшие сутки выявлено 24 822 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 21 ноября, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Иван Шилов © ИА REGNUM

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Сообщается, что 24 822 случая заражения выявлены в 85 регионах России. Таким образом, с начала пандемии в России выявлено 2 064 748 случаев заражения коронавирусом.

Уточняется, что за сутки зафиксировано 467 смертей от COVID-19. С начала пандемии непосредственно от COVID-19 в России скончались 35 778 человек.

Первое место по уровню суточного прироста случаев заражения по-прежнему занимает Москва — 7168 случаев за сутки. Далее следует Санкт-Петербург — 2476 случаев. На третьем месте — Московская область — 916 случаев.